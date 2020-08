The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA K5FA XFRA XS1270771006 KA FINANZ AG 15/20 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1262584532 SHANGHAI EL.P.F. 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1272206209 GREENTOWN CHINA 15/20REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 15/20 BD02 BON EUR N

CA ZAJB XFRA US989194AL96 ZAYO GRP/ZAYO CAP. 2025 BD03 BON USD N

