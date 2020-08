The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 5JZ XFRA GB0033147751 BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 EQ01 EQU EUR NCA 5JY XFRA GB00B64NSP76 COSTAIN GRP PLC LS-,50 EQ01 EQU EUR NCA 5JX XFRA GB00BD9PXH49 ABER.STAN.EUR.LOG. LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA 5I4 XFRA GB00BF8J3Z99 BAKKAVOR GRP PLC LS -,1 EQ01 EQU EUR NCA 5I2 XFRA GB00BXB07J71 GATELEY (HLDGS) LS -,10 EQ01 EQU EUR NCA 5HU XFRA GB00BYX3WZ24 HEMOGENYX PHARM.PLC LS-01 EQ01 EQU EUR NCA JMLP XFRA IE00BKPTXQ89 HANETF-A.M.E.D. EOD EQ01 EQU EUR YCA 5JQ XFRA IT0004674666 H-FARM SPA EQ01 EQU EUR YCA 5JR XFRA IT0005122400 GIGLIO GROUP S.P.A. O.N. EQ01 EQU EUR YCA 5JS XFRA IT0005216533 AGATOS S.P.A. EQ01 EQU EUR YCA 5JT XFRA IT0005412298 INNOVATEC S.P.A. EQ01 EQU EUR YCA 5IA XFRA JP3471000004 TAMURA CORP. EQ01 EQU EUR NCA TVJ XFRA JP3835670005 TSUKADA GLOBAL HLDGS INC. EQ01 EQU EUR NCA 5IE XFRA JP3850200001 HOKKAIDO EL. PWR EQ01 EQU EUR NCA 5IY XFRA SE0000671745 AVENSIA AB SK -,15 EQ01 EQU EUR NCA 5JE XFRA SE0005878741 BACTIGUARD HLDG B EQ01 EQU EUR NCA 5JA1 XFRA SE0006343745 SPRINT BIOSCIENCE AB EQ01 EQU EUR NCA 5J3 XFRA SE0007045414 SCIBASE HOLDING AB EQ01 EQU EUR NCA 5JK XFRA SE0008212195 ISR IMMUNE SYS.REGUL.HLDG EQ01 EQU EUR NCA 5JD XFRA SE0008348262 EXPRES2ION BIOTECH HLDG EQ01 EQU EUR NCA 5IU XFRA SE0009581051 ISOFOL MEDICAL AB EQ01 EQU EUR NCA 5JL XFRA SE0009663834 BAMBUSER AB EQ01 EQU EUR NCA 5J5 XFRA SE0009889595 SENSEC HOLDING AB EQ01 EQU EUR NCA P75 XFRA SE0011178763 PHARMACOLOG I UPPSALA AB EQ01 EQU EUR N