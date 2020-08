The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254UA1 INTERSHOP OPA.20/25 MO BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289NM7 BRANDENBURG LSA 20/40 BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001789279 SACHSEN SCHAT.20/25S128 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ASU0 DZ BANK CLN E.9959 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XS82 DEKA TILG ANL 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2V49 LB.HESS.-THR.IS.08A/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1446 LFA F.B.BAYERN IS.R1144 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BM8QTK66 SUSTAIN.CAP. 20/25 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA NZLGFDT016C5 NZ LGFA 20/37 BD01 BON NZD NCA XFRA US02079KAH05 ALPHABET 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US053332BA96 AUTOZONE 20/31 BD01 BON USD NCA XFRA US615369AU95 MOODY'S CORP 20/60 BD01 BON USD NCA XFRA USU05375AS64 AVIS B.C.R./ 19/27 REGS BD01 BON USD NCA 5KC XFRA CA00654B1040 ADCORE INC. O.N. EQ00 EQU EUR NCA 5JN XFRA CA10778T1057 BRI-CHEM CORP. EQ00 EQU EUR NCA 5IN XFRA DK0010263722 AGF A/S NAM. EQ00 EQU EUR NCA 5IJ XFRA DK0060816148 CONFERIZE A/S DK -,1 EQ00 EQU EUR NCA 5J4 XFRA FI4000425848 SAVOSOLAR PLC A EQ01 EQU EUR NCA 5HN XFRA GB0000163088 SPEEDY HIRE LS-,05 EQ01 EQU EUR NCA 5H9 XFRA GB0001351955 D4T4 SOLUTIONS PLC LS-,02 EQ01 EQU EUR NCA 5H8 XFRA GB0002670437 DEVRO PLC LS-,10 EQ01 EQU EUR NCA 5H7 XFRA GB0003061511 WALKER GREENBK LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA 5H3 XFRA GB0003081246 ELECO PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA 5K2 XFRA GB0030329360 WINCANTON PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N