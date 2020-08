FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.043 EUR19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.270 EURNRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.118 EURD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.211 EURMBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.118 EUR56N XFRA US0213471099 PEOPLE'S UTAH BANC.DL-,01 0.110 EUR54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.123 EUR0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 1.969 EURAXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 3.802 EURBSK XFRA US1091991091 BR.SCH.ED.HLD.SP.ADR CL.A 0.101 EURHDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.304 EUR2OX XFRA US38267D1090 GOOSEHEAD INS. CL.ADL-,01 0.971 EUR3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.042 EUR