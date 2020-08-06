FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
MI7 XFRA US6065011040 MITCHAM INDS INC. DL-,01
GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N.
TNM2 XFRA FR0013505062 TECHNICOLOR INH. EO 0,01
G9LN XFRA GB00BDGJ2R22 COLUMBUS ENERGY R.LS-0005
BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP.
LRAA XFRA CA05153Y1097 AURA RESOURCES INC.
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
MI7 XFRA US6065011040 MITCHAM INDS INC. DL-,01
GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N.
TNM2 XFRA FR0013505062 TECHNICOLOR INH. EO 0,01
G9LN XFRA GB00BDGJ2R22 COLUMBUS ENERGY R.LS-0005
BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP.
LRAA XFRA CA05153Y1097 AURA RESOURCES INC.
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