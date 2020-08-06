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Donnerstag, 06.08.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 643 internationalen Medien
Augeninnovation, unglaubliche "Schwergewichte" und eine womöglich heftige Kursrallye schon am Donnerstag...
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WKN: A161N3 ISIN: DE000A161N30 Ticker-Symbol: GLJ 
Xetra
05.08.20
17:35 Uhr
66,45 Euro
+1,35
+2,07 %
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
MDAX
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DAX International 100
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GRENKE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GRENKE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
65,7565,9505.08.
65,3065,8007:13
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CLARUS
CLARUS CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CLARUS CORPORATION10,200-0,97 %
COLUMBUS ENERGY RESOURCES PLC0,014-1,43 %
GOLD79 MINES LTD0,049+4,30 %
GRENKE AG66,45+2,07 %
MIND TECHNOLOGY INC1,940+1,04 %
TECHNICOLOR SA2,700+0,75 %
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