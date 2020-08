Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaisontag vorerst wieder etwas in die Defensive zu gehen. Der Broker IG taxiert den DAX am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12.595 Punkte und damit gut ein halbes Prozent unter seinem Vortagesschluss. Damit dürfte sich die Schaukelbörse fortsetzen. Seit Montag dümpelt der DAX nun schon um die Marke von 12.600 Punkten. Eine wichtige Marke, die es zu überwinden gilt, wartet bei 12.750 Punkten. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...