Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise auch im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben und ein neues Restrukturierungsprogramm angekündigt. Der Quartalsverlust war allerdings nicht ganz zu hoch wie von Analysten befürchtet. Eine Prognose für das Gesamtjahr wagte der Konzern weiterhin nicht. Per Ende Juni betrug die zentral verfügbare Liquidität 2,8 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem Stand am Ende des ersten Quartals.Es wurden folgende Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 2Q19 Umsatz 1.894 -80% -- 9.578 EBIT -1.846 -- -- 761 EBIT bereinigt -1.679 -- -1.961 754 Ergebnis nach Steuern/Dritten -1.493 -- -1.774 226 Ergebnis je Aktie -3,12 -- -- 0,48 Free Cashflow bereinigt -1.130 -- -- 91

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro ):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 3.271 -41% 14 5.509 Betriebsergebnis -308 -- 14 643 Erg vor Steuern -343 -- 10 618 Ergebnis nach Steuern* -266 -- 13 462 Ergebnis nach Steuern/Dritten** -257 -- 3 531 Ergebnis je Aktie unverwässert* -1,33 -- 11 2,33 -* fortgeführte Geschäftsbereiche -** fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

HENKEL (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1H 1H20 ggVj Zahl 1H19 Umsatz 9.467 -6% 18 10.090 Organisches Wachstum -5,5 -- 18 0,1 EBIT bereinigt 1.207 -26% 18 1.641 Erg nach Steuern/Dritten ber 873 -27% 15 1.201 Ergebnis je Vorzugsaktie ber 2,01 -27% 17 2,77 Ergebnis nach Steuern/Dritten 774 -29% 13 1.088 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,78 -29% 13 2,51

MUNICH RE (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Bruttoprämien 12.278 +4% 5 11.799 Anlageergebnis 1.746 -8% 3 1.900 Operatives Ergebnis 703 -55% 6 1.569

-* Das Unternehmen hatte am 20.7. ein Nettoergebnis in Höhe von ca. 600 Mio Euro für das 2. Quartal berichtet.

-** Rückversicherung - Schaden/Unfall

COMPUGROUP MEDICAL (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 185 -1% 2 187 EBITDA bereinigt 44 0% 2 44 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 14 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,29

JENOPTIK (7:40 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Auftragseingang 161 -12% 11 182 Umsatz 167 -16% 11 199 EBITDA 19 -38% 10 30 EBIT 7,0 -64% 11 19 Ergebnis nach Steuern 4,8 -66% 2 14 Ergebnis je Aktie 0,08 -68% 9 0,25

SYMRISE (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 1H 1H20 ggVj Zahl 1H19 Umsatz 1.828 +8% 17 1.692 Organisches Wachstum 2,8 -- 14 6,2 EBITDA 387 +13% 15 342 EBIT 264 +14% 12 232 Ergebnis nach Steuern 172 +18% 11 146 Ergebnis je Aktie 1,27 +17% 11 1,09

Weitere Termine

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/New Work SE , Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV

11:00 DE/Grenke AG, Online-HV

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende MTU Aero Engines AG 0,04 EUR Rio Tinto plc 119,74 Pence Unilever NV 0,41 EUR Unilever plc 36,98 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% - DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +11,0% gg Vm zuvor: +10,4% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.423.000 zuvor: 1.434.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozenti2ger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Gesamtvolumen von 3,5 Mrd bis 4,5 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 5,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 9 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.604,50 -0,12 S&P-500-Indikation 3.328,25 0,06 Nasdaq-100-Indikation 11.102,00 -0,03 Nikkei-225 22.405,68 -0,48 Schanghai-Composite 3.358,63 -0,56 +/- Ticks Bund -Future 177,16 4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.660,25 0,47 DAX-Future 12.619,50 0,00 XDAX 12.626,16 -0,01 MDAX 26.876,24 1,19 TecDAX 3.017,26 -0,10 EuroStoxx50 3.268,38 0,43 Stoxx50 2.971,08 -0,05 Dow-Jones 27.201,52 1,39 S&P-500-Index 3.327,77 0,64 Nasdaq-Comp. 10.998,40 0,52 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,12 -87

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Am fundamentalen Bild hat sich nichts geändert: Mit den weiter rasant steigenden Infektionszahlen weltweit erhöht sich auch das Risiko neuer Lockdowns mit entsprechend negativen wirtschaftlichen Folgekosten. Im Blick steht die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Hier wird im Konsens mit einem Anstieg um 1,4 Millionen gerechnet. Der ADP-Bericht am Vortag fiel sehr schwach aus und drückte auf das Sentiment an den Börsen. Daneben werden wie bereits in den vergangenen Tagen eine Flut von Quartalszahlen Akzente in den Einzeltiteln setzen.

