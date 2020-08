Das Geschäft von Siemens zeigt in der Corona-Krise nur leichte Bremsspuren. Der Umsatz des Münchner Technologiekonzerns ging in den drei Monaten von April bis Juni um fünf Prozent auf 13,5 Milliarden Euro zurück, der Auftragseingang schrumpfte um sieben Prozent auf 14,4 Milliarden, wie Siemens am Donnerstag mitteilte.

