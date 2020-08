Obwohl die Wall Street am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen hatte, zeigte sich der Terminmarkt im frühen Handel sehr zurückhaltend. Während der asiatischen Sitzung pendeln alle wichtigen Aktienindex-Futures um die Schlusskurse herum. Die Anleger nehmen den Optimismus, den New York versprühte, nicht auf. Der DAX-Future konnte jedoch nach der Vorlage einiger Quartalszahlen deutlich ins Plus springen und notiert vorbörslich mehr als 0,2 % höher.Bis auf den TecDAX konnten am Mittwoch alle deutschen Benchmarks deutlich im Plus schließen. Der SDAX führte die Liste der Gewinner mit einem Plus von 1,25 % an, während der DAX noch 0,47 % auf 12.660,25 Punkte zulegen konnte. Nach einer Schwächephase um die Mittagszeit herum, drehte der SDAX in den letzten 90 Handelsminuten noch einmal richtig auf. Getrieben wurde die Benchmark von den Kursgewinnen bei Sixt (+8,23 %), Vossloh (+5,24 %) und Salzgitter (+5,21 %).

