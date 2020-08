Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die DAX-Anleger mussten gestern eine wahre Zahlenflut verdauen. Fünf DAX-Konzerne und zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe legten ihre Bilanzen vor. Der DAX ging am Ende des Tages mit einem moderaten Plus von 0,5 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Vonovia. Die Aktie des Immobilienkonzerns bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März konnte sich das Papier bis auf ein neues Allzeithoch bei 56,38 Euro hinaufschrauben. Dort startete Anfang Juni eine Seitwärtskonsolidierung. Im gestrigen Handel zeigte der Wert nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eine bullishe Kurslücke und löste die Konsolidierung gen Norden auf.