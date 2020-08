Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherungskonzern Munich Re traut sich weiterhin keine Aktualisierung seiner wegen der Corona-Pandemie im März zurückgezogenen Prognose zu. Der DAX-Konzern verwies bei der Veröffentlichung der vollständigen Quartalszahlen auf die anhaltend hohe Unsicherheit. Allerdings wird er bei den Prämieneinnahmen zuversichtlicher und rechnet mit einem Rekordwert.

Der Konzern erzielte im zweiten Quartal trotz Corona-Belastungen einen Nachsteuergewinn von 579 Millionen Euro nach 993 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die Munich Re bereits vorab im Juli mitgeteilt hatte. Sie profitierte davon, dass im Berichtszeitraum abseits von Corona wenige Großschäden anfielen und die Erstversicherungstochter Ergo gut abschnitt. Die Bruttobeiträge stiegen um 8,7 Prozent auf 12,83 Milliarden Euro.

Die Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beliefen sich auf insgesamt rund 700 Millionen Euro. Im Segment Rückversicherung verbuchte der Konzern einen Gewinn von 407 (858) Millionen Euro.

In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung stieg die Großschadensbelastung auf 799 von 202 Millionen Euro, was vor allem der Absage oder Verschiebung von Großveranstaltungen wegen der Pandemie geschuldet war. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 99,9 von 86,9 Prozent. Die Kennziffer setzt Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und -leistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung.

Die Erstversicherungstochter Ergo profitierte vor allem vom internationalen Geschäft. Die Sparte steigerte den Gewinn auf 173 von 135 Millionen Euro.

"Ökonomisch wird Munich Re gestärkt aus der Krise hervorgehen", sagte Konzernchef Joachim Wenning. "Wir wachsen profitabel und nutzen dabei das sich deutlich verbessernde Marktumfeld für Rückversicherer."

Bei den Beitragseinnahmen rechnet Munich Re nun mit einem Anstieg auf einen Rekordwert von 54 statt 52 Milliarden Euro. Die Prognose des Jahresgewinns von ursprünglich 2,8 Milliarden Euro bleibt ausgesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.