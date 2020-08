Der Kampf gegen Emissionen geht auch unabhängig von der Coronakrise weiter. In Schweden verfolgt DER AKTIONÄR seit längerem ein hochspannendes Projekt, bei dem die norwegische Nel den dafür notwendigen Elektrolyseur beisteuert. Es handelt sich um "HYBRIT" (mit "T") - ein Vorhaben mit Gamechanger-Potenzial.Im Jahr 2016 bereits haben sich SSAB, LKAB and Vattenfall zusammengefunden, um eine emissionsfreie Stahlproduktion in Schweden auf die Beine zu stellen. Dem Vernehmen nach haben nun Versuche mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...