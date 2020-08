Perlen-Suche im Goldsektor: Gold-Hausse übertrifft alle Erwartungen! Minenaktien mit Mega-Performance: Nächste Top-Goldaktie vor Explosion

Anzeige / Werbung

Triumph Gold Corp. (WKN: A2DK8F/ DE: 8N61) ist ein wachstumsorientiertes, in Kanada ansässiges Explorations- und Entwicklungsunternehmen für Edelmetalle, das derzeit das Freegold Mountain-Projekt im Yukon im Distriktmaßstab vorantreibt.

Wir haben von John Anderson, Vorsitzender und CEO von Triumph Gold, erfahren, dass Freegold Mountain einen großen Vorteil gegenüber anderen hat, da die von der Regierung unterhaltene Straße von einer großen dreispurigen Autobahn durch das Grundstück führt.

Das Freegold Mountain-Projekt verfügt an der Oberfläche bereits über 2 Millionen Unzen Goldäquivalente! Jetzt werden die hochgradigen Vorkommen angebohrt!

In den letzten drei Jahren wurden zahlreiche umfangreiche Explorationsarbeiten an neuen Entdeckungen außerhalb dieser Ressource durchgeführt. Kurzfristige Pläne beinhalten aggressive Explorationsbohrungen beim Freegold Mountain-Projekt. Laut Anderson bietet Triumph Gold eine unglaubliche Hebelwirkung auf den Goldpreis und ist eine der besten Risiko- / Ertragschancen in der gesamten Goldminen-Branche.

Da wir das Thema als besonders spannend ansehen und extrem großes Potential in der Aktie vermuten, haben wir das direkte Gespräch mit Herrn John Anderson, CEO von Triumph Gold, gesucht.

Das Interview wurde aus dem Original frei ins Deutsche übersetzt:

"Herr Anderson, wir freuen uns sehr, dass Sie sich als CEO von Triumph Gold (WKN: A2DK8F/ DE: 8N61) für unsere interessierten Leser die Zeit für dieses Interview genommen haben.

John Anderson, Chairman of Triumph Gold

Aktienexplorer: John können Sie unseren Lesern in Kürze das Wichtigste zu Ihrem außergewöhnlichen Firma und den Projekten erzählen?

John Anderson (CEO):

Großartig, ich danke Ihnen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie mir die Chance geben, dieses Interview mit Ihnen zu führen. Triumph Gold ist eine einzigartige Gelegenheit. Wir besitzen mit Freegold-Mountain ein Grundstück in Distriktgröße im Yukon. Es ist eines der wenigen Projekte, das mit einer großartigen Infrastruktur ausgestattet ist.

Es gibt eine von der Regierung unterhaltene Straße, die von einer großen dreispurigen Autobahn zu unserem Grundstück führt und nicht nur zu unserem Grundstück, sondern über den Großteil dieses Grundstücks. Das hat uns unglaubliche Vorteile gebracht, was die Fähigkeit betrifft, Dinge schnell voranzutreiben, aber hauptsächlich hinsichtlich der Kosten haben wir enorme Vorteile. Unser Projekt befindet sich in einer abgelegenen Gegend, aber aufgrund der Infrastruktur werden viele dieser Kosten und Bedenken aufgrund des Zugangs, den wir haben, tatsächlich gemindert.

Die Liegenschaft wurde am Ende des letzten Zyklus von einem Goldsucher der zweiten Generation zusammengestellt. Es ist ein Grundstück, das sich über die Big Creek-Verwerfung erstreckt, die das große geologische Merkmal darstellt, bei dem sich alle großen Lagerstätten im Yukon befinden und von British Columbia auch nach Alaska hinuntergehen.

Wir sind nicht nur mit der Infrastruktur, sondern auch mit einer herausragenden Geologie gesegnet. Etwa 10 Meilen nordwestlich von uns gibt es einige bemerkenswerte Ablagerungen. Die dortige Mine ist seit über einem Jahrzehnt in Betrieb. Hinzu kommt die drei Milliarden Tonnen schwere Casino-Lagerstätte, die Western Copper seit den 1970er Jahren bohrt. Sie haben erst vor ein paar Wochen eine neue gewaltige Ressourcen-Schätzung veröffentlicht. Nördlich davon befindet sich das Coffee Projekt von Goldcorp, das Newmont 2016 für 520 Millionen US-Dollar gekauft hat.

Nicht zufällig ist Newmont unser größter Anteilseigner und besitzt über 15% unserer Anteile. Als wir 2016 die Kontrolle über Triumph übernahmen, verfügte es über einige Ressourcen. Wir haben diese Ressourcen aktualisiert und dann im Februar veröffentlicht.

Wir haben inzwischen über 2 Millionen Unzen Goldäquivalent an der Oberfläche. In den letzten drei Jahren haben wir intensiv an neuen Entdeckungen außerhalb dieser Ressource gearbeitet. Ich denke, dort liegen die wahren Schätze. Die Chance für unser Unternehmen besteht jetzt darin, dass Aktionäre bei unserer noch geringen Marktkapitalisierung von etwas mehr als 30 Millionen US-Dollar 2 Millionen Unzen Gold erhalten, was etwa 10 US-Dollar pro Unze im Boden entspricht. Sie erhalten zudem auch all diese Explorationsarbeiten, die wir in den letzten drei Jahren gemacht haben und die wir in diesem und im nächsten Jahr weiterverfolgen werden.

Ich denke, unsere Aktien wurden im Herbst ziemlich hart bestraft. Dennoch hat sich die Aktie in den letzten drei Jahren aufgrund der Entdeckungen, die wir gemacht haben, sehr gut entwickelt. Wir haben uns dem Bärenmarkt widersetzt und sind um das Fünffache gestiegen. Zuletzt kam der Kurs zurück und einige dieser Gewinne wurden wieder abgegeben. Der Grund dafür ist, dass unser ehemaliger Vizepräsident für Exploration, der unser Präsident wurde, sich wirklich auf das Modell eines tiefen Porphyrs konzentrierte. Das hat uns sehr gut gefallen. Aber viele Leute sehen diese großen Porphyrmodelle als wirklich große Unternehmensprojekte. Wir haben es entdeckt, aber gehen dieses Jahr auf dem Grundstück in eine andere Richtung.

Unsere Aktien wurden abverkauft, als wir eine Bohrung hatten, die wir dem Markt nicht richtig erklärten und so etwas missverstanden wurde! Wir haben gerade einen neuen Bericht veröffentlicht, der technisch gesehen eine großartige Veröffentlichung war, aber eben nicht wirklich erklärt, welche Bedeutung dieses große Loch hat. Ich denke, die Anleger haben nur die vergleichsweise niedrigen Goldgehalte in diesen Löchern auf diesem drei Kilometer langen Ausstieg gesehen. Es sah so aus, als wären wir nicht finanziert und hätten keinen Plan für dieses Jahr vor Ort.

Das hat sich nun drastisch geändert. Erst kürzlich haben wir 6 Millionen US-Dollar eingesammelt, mehr als genug, um unsere normalen Bohr-Programme durchzuführen. In den letzten drei Jahren haben wir jeweils zwischen fünf und sechs Millionen US-Dollar ausgegeben. In diesem Jahr werden wir nicht annähernd so viel ausgeben. Und das ist wirklich ein Ergebnis von COVID-19 und davon, dass die Yukon-Regierung nur sehr zögerlich bekanntgab, wie die Unternehmen vorgehen sollten, um die Arbeiten wieder aufzunehmen.

Unser technisches Team kommt nicht aus dem Yukon oder British Columbia, wo Sie ohne Quarantäne Zugang haben. Also haben wir entsprechend geplant! Seit dem 3. August bohren wir wieder. Und wir werden einige der neuen hochgradigen flachen Ziele bohren, die in der Vergangenheit viel Euphorie ausgelöst haben. Selbst unsere Aktionäre wie auch Newmont, waren äußerst erfreut zu hören, dass wir in diesem Jahr diesen Ansatz verfolgen.

Aktienexplorer: Klingt so, als wäre dies ein vielversprechendes Jahr für Triumph Gold! Es wird spannend wenn Sie Ihre Bohrprogramme erneut starten.

John Anderson (CEO):

Es ist aufregend. Die tiefen Löcher im letzten Jahr, und sogar im Jahr zuvor waren richtig teure Löcher und dauerten eine Ewigkeit. Sie brauchen zudem lange, um Ergebnisse zu erhalten. Die tiefen Löcher waren mit vielen Problemen behaftet. Genauso auch bei der Dokumentation. Wenn es dann Probleme bei der Untersuchung (Assays) gibt, müssen Sie das gesamte Loch wiederholen. Aber genau diese Probleme vermeiden wir in diesem Jahr! Wir haben vor, auch im neuen Jahr einige Winterbohrungen durchzuführen, und wir sind dafür finanziert.

Aktienexplorer: Das klingt ausgezeichnet. Können Sie unseren Lesern / Investoren etwas über Ihren Hintergrund und Ihr Team erzählen?

John Anderson (CEO):

Ich war ursprünglich als Investor an diesem Börsengang im Jahr 2006 beteiligt. Ich war Co-General Manager eines Fonds mit Sitz in New York. Wir haben Triumph Gold so sehr geliebt, dass wir unser eigenes Geld investiert haben. Wir haben auch dazu beigetragen, eine Co-Investition in das Unternehmen zu erhalten. Ich war also zunächst operativ nicht wirklich an Triumph Gold beteiligt. Wir haben erst 2015 übernommen, weil wir die Gelegenheit gesehen haben.

Ich bin selbst seit 1995 im Rohstoffsektor tätig, seit ich bei BEMA Gold in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensentwicklung gearbeitet habe. Das war eine wirklich großartige Lernerfahrung, bei der BEMA Gold von einem Explorationsunternehmen zu einem vollständigen Entwicklungsunternehmen wurde und einen erstklassigen Vermögenswert in Chile besaß. Das war mein erster Ausflug in den Markt. Es war eine extrem gute Lernerfahrung. Und dann habe ich einige unabhängige Sachen mit einer Firma namens International Minerals gemacht, die zwei Minen in Peru entwickelt hat, welche dann aufgekauft wurden.

Dann gab es aber noch eine andere Firma, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Zurück zwischen International Minerals und der Übernahme von Triumph Gold haben wir auf den Philippinen ein Projekt durchgeführt, bei dem wir eine Mühle mit einer Kapazität von 200t pro Tag auf einer Lagerstätte von 700.000 Unzen gebaut und diese in Produktion genommen und verkauft haben.

Bei Triumph Gold habe ich dann 2015 übernommen, weil ich weiß, dass es eine beträchtliche Ressource hat. Und ich wusste, dass dieses kleine Projekt in einem Umfeld mit höherem Goldpreis aufgrund der Art der Unzen und des Geldbetrags, der dafür ausgegeben wurde, viel mehr wert sein muss. Ich denke, wir werden erst im letzten Quartal erkennen, welch großartige Belohnung für unsere Geduld auf uns wartet.

Ich habe kürzlich einen Herrn namens Brian Bower in die Firma involviert. Dies lag hauptsächlich daran, dass wir uns auf einem Felsblock im Yukon befinden, den wir für etwas ganz Besonderes halten. In der vorherigen Gruppe, mit der wir zusammengearbeitet hatten, versuchten wir, einen großen Porphyr anzubohren. Zukünftig konzentrieren wir uns auf die hochgradigen Goldvorkommen auf unserer Lagerstätte!

Brian hat in seiner Karriere eine unterirdische Blockademine gebaut. Er war bei New Gold, als die New Afton Mine ausgebohrt wurde, und leitete dieses geologische Team. Er hat auch im Yukon am Casino-Projekt gearbeitet, wo er in den 1990er Jahren das ganze Jahr über Bohrungen durchgeführt hat. Auch er geht davon aus, dass wir bei Triumph auf etwas ganz Besonderem sitzen.

Und anstatt nur eine Ressource aufzubauen und dann die Möglichkeit zu haben, die Firma eventuell zu verkaufen, verfolgen wir nun einen anderen Ansatz. Ich denke, Sie werden noch viel mehr Ergänzungen im Team sehen, mit einer starken technischen Basis dahinter.

Aktienexplorer: Das hört sich sehr gut an. Können Sie unseren Lesern / Investoren etwas über Ihre Aktien- und Kapitalstruktur erzählen?

John Anderson (CEO):

Obwohl wir über 120 Millionen Aktien haben, finde ich es ziemlich interessant zu sehen, wer die Aktionäre sind. Wir haben Newmont mit über 15%, Palisade Capital hat etwas mehr als 10% und der Fonds Gold 2000 in Europa liegt bei 5%. Zudem haben wir noch den Legion Mining Fund, eine Tochtergesellschaft von Legion Mining aus China, als Investor. Die haben 10%. Wir sind also gut aufgehoben. Das Management besitzt gut 5% bis 6% der Aktien. Somit ist fast die Hälfte der Aktien in festen Händen. Wir haben gerade erst die neue Finanzierung abgeschlossen. Jeder vom Management hat tatsächlich mit teilgenommen. Das ist natürlich ein starkes Zeichen an unsere Aktionäre. Das Management glaubt zu 100% an den langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Aktienexplorer: Nun, das klingt großartig. Klingt so, als wären Sie in einer sehr guten Position, um vorwärts zu kommen und aggressiv zu erkunden.

John Anderson (CEO):

Das werden wir tun! Bereits jetzt sitzen wir auf einer Ressource von 2 Millionen Unzen. Wenn der Goldpreis und der Kupferpreis steigen, werden diese Unzen viel mehr Geld wert sein und so den Aktien-Kurs der Firma steigern! Der Treiber auf dem Grundstück werden diese Explorationserfolge sein, von denen wir glauben, dass wir sie dieses erreichen.

Aktienexplorer: Das klingt ausgezeichnet. Können Sie unseren Lesern / Investoren die Hauptgründe nennen, warum sie in Triumph Gold investieren sollten?

John Anderson (CEO):

Triumph Gold bietet eine unglaubliche Hebelwirkung auf den Goldpreis. Wir sind noch viel zu billig, gemessen an den Gold-Unzen, die wir bereits haben. Wir haben zudem ein Projekt in Distriktgröße, auf dem bereits viel investiert wurde.

Ich denke, der beste Grund für den Kauf von Triumph Gold ist, dass dies wahrscheinlich das beste Chance/Risiko Verhältnis in der Branche ist. Das Downside ist sehr gering, da der Aktienkurs durch 2 Millionen Unzen Gold gedeckt ist. Ihr Upside ist hingegen gigantisch. Jede Entdeckung kann jetzt zu einer Neubewertung der Firma führen!

Im Jahr 2016, dem Beginn dieses Bullenmarktzyklus, wurde unser Nachbar Kaminak Resources für 100 US-Dollar pro Unze aufgekauft! Das war der Kauf des Coffee-Projekts von Goldcorp, das ich bereits erwähnt habe. Wir liegen aktuell gerade mal bei 10 US-Dollar pro Unze!

Die Bohrergebnisse dort hatten ähnliche Qualitäten wie bei uns. Wenn wir also diese Art von Bewertung nur für die 2 Millionen Unzen erhalten, impliziert das bereits einen erheblichen Anstieg des Aktienkurses! Ohne die mögliche High-Grade-Goldentdeckungen, von denen wir dieses Jahr noch ausgehen!

Aktienexplorer: Das klingt nach einer hervorragenden Gelegenheit für unsere Leser / Investoren.

John Anderson (CEO):

Wir sind wahrscheinlich auch eine der sparsameren Firmen unter den Gold-Explorern. Wir machen unsere Erkundungen vor Ort im Yukon, aufgrund unserer Infrastruktur, billiger als jeder andere. Wir bohren normalerweise zwischen 200 und 250 US-Dollar pro Meter. Unsere Konkurrenten liegen in der Regel alle über 500 bis 700 US-Dollar, weil sie auf Grund der Abgeschiedenheit ihrer Projekte von Hubschraubern unterstützt werden müssen. Also noch einmal, Sie bekommen ein wirklich gutes Paket für Ihr Geld bei Triumph - und Sie haben auch ein Management, das total vom Erfolg überzeugt ist. Und schließlich haben wir nun auch noch einen Gold-Bullenmarkt im Rücken, was großartig ist.

Aktienexplorer: Das klingt ausgezeichnet. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, John?

John Anderson:

Ja. Ich persönlich bin sehr optimistisch in Bezug auf Gold und Kupfer. Und gerade diese Metalle sind unsere Gesellschaft überall vertreten. Ich denke, zum ersten Mal in den letzten Jahren werden wir unsere Geschichte wirklich erzählen können und dem Markt erklären was wir haben. Anstatt die Firma buchstäblich selbst zu finanzieren, sind wir nun in der Lage, dass Banken und institutionelle Adressen großes Interesse an uns zeigen, welches wir in den letzten drei Jahren noch nicht so gesehen haben. Ich denke, die Leute werden zukünftig noch viel über Triumph Gold hören. Ein Einstieg in unsere Aktie ist eine großartige Gelegenheit für Ihre finanzielle Zukunft.

Fazit Aktienexplorer:

Das klingt ausgezeichnet. Vielen Dank für den tiefen Einblick in Ihr erstklassiges Projekt, den Sie unseren Lesern gewährt haben. Wir sind uns ebenfalls sicher, dass sich die Mühen aus den letzten Jahren mehr als gelohnt haben. Triumph Gold ist nun an dem Punkt angelangt, den großartigen Erfolg zu ernten. Die aktuellen Bohrungen, werden das massive Potential dieses Projektes im Yukon verdeutlichen. Sollten die Ergebnisse nur ansatzweise so gut ausfallen wie vom Management erwartet, würde dies die Gesellschaft auf ein völlig neues Level heben.

Eine Übernahme wäre dann bei diesem weit fortgeschrittenen Projektstadium keine Überraschung mehr. Da das Projekt sehr dem Projekt von Kaminak ähnelt, können wir durchaus den gleichen Preis veranschlagen. Allein die aktuell bestehende Ressource von 2 Mio. Unzen Goldäquivalent würden dann bereits einen Übernahmepreis von 200 Mio. Dollar rechtfertigen.

Das wäre bereits eine Verfünffachung zum aktuellen Aktienkurs!!! Wir sind uns sicher in den kommenden Wochen und Monaten sehr gute News von Triumph Gold zu bekommen. Nutzen Sie also jeden Rücksetzer oder Schwäche aus um sich weitere Stücke ins Depot zu holen.

