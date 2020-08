Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301) und Telemedizin und Umsatzplus bleiben Thema bei der 93,38% Tochter der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA und die Belastungen durch die Corona-Pandemie - ertragsstarke medizinische Eingriffe fielen aus, Sonderaufwand war notwendig - und das in Verbindung mit den Kosten des Übernahmeprozesses und den Verwerfungen, die in dem "Abschied" des CEO ihren Abschluss fanden, machten das erste Halbjahr zu einem "teuren": Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf 670,5 Mio. EUR; EBITDA fiel auf 35,5 Mio. EUR nach 60,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum; Konzernergebnisses sank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...