Erneut gab es keinen EUR Corporate Deal am Credit Primärmarkt und wir sehen derzeit auch keine Deals in der Pipeline womit die Woche wohl ohne Corporate Emission zu Ende gehen wird. Ratings: Nach S&P hat gestern auch Moody ´s das Long Term Issuer Rating von Siemens bei A1 bestätigt und den Ausblick von stabil auf negativ gesenkt. Coverage: Die Wiener Stadtwerke GmbH hat den Erwerb von 51 Mio. Aktien an der EVN von dem EnBW Trust gestern abgeschlossen, nachdem alle Voraussetzungen, insbesondere die Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde, vorliegen. Damit hält die Wiener Stadtwerke GmbH einen Anteil von 28,4 % an der EVN und ist damit zweitgrößter Aktionär nach dem Land Niederösterreich (51 %). Bilder zu Raiffeisen: HIER. Mehr Credit-Märkte: HIER.

