Wien (www.anleihencheck.de) - Erneut gab es keinen EUR-Corporate-Deal am Credit-Primärmarkt und wir sehen derzeit auch keine Deals in der Pipeline womit die Woche wohl ohne Corporate-Emission zu Ende gehen wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ratings: Nach S&P habe gestern auch Moody's das Long Term Issuer Rating von Siemens bei A1 bestätigt und den Ausblick von stabil auf negativ gesenkt. ...

