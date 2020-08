Die Aktienmärkte um DAX, Dow & Co. klettern nach dem Corona-Crash sukzessive gen Norden. Viele Indizes sind wieder im Jahresplus angekommen. Die Volatilitätsindizes verharren derweil noch immer weit über ihren Vorkrisenniveaus. Ist das immer so? Und lässt sich aus den hohen Levels bei VIX und VDAX etwas schließen für die Zukunft?Der übliche Zusammenhang an den Aktienmärkten lautet so: "Kurse rauf, Vola runter - Kurse runter, Vola rauf". Dieser Zusammenhang ist allerdings nur ein kurzfristiger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...