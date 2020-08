Diejenigen, die in den 1980er Jahren aufgewachsen sind, werden sich noch an die Band Starship und ihren Hit "Nothing's Gonna Stop Us Now" erinnern. So in etwa fühlen sich gerade die beiden Edelmetalle Gold und Silber. Auch hier scheint nichts den Lauf nach oben aufhalten zu können. Sowohl Gold als auch Silber eilen derzeit von einem (zyklischen) Hoch zum nächsten. Nachdem Gold bereits sein Allzeithoch aus 2011 aus dem Markt genommen hat, schielt Silber zumindest wieder in Richtung der 30-Dollar-Marke.

