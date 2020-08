Gemischte Vorgaben von den internationalen Aktienmärkten und zahlreiche Quartalszahlen von DAX-Unternehmen halten den DAX am Donnerstag zunächst etwas zurück. Der deutsche Leitindex wird bei knapp über 12.600 Zählern berechnet und damit ein wenig höher als am Vortag. In den USA haben die führenden Indizes trotz überraschend schwacher Arbeitsmarktdaten fester geschlossen, in Asien ging es hingegen deutlicher nach unten. In Frankfurt sortieren die Anleger am Morgen noch die Geschäftszahlen von Konzernen ...

