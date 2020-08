Angesichts einer Flut an neuen Unternehmensbilanzen halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Handelsstart zunächst noch zurück.Der DAX geht bei 12.664,55 Punkten um lediglich 0,03 Prozent höher in die Sitzung. Damit dürfte sich die Richtungssuche fortsetzen. Seit Montag dümpelt der deutsche Leitindex nun schon um die Marke von 12.600 Punkten.Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaisontag vorerst wieder defensiver zu Werke. ...

