Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag zunächst mit einem Rücksetzer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,27 Prozent.Seitens konjunktureller Impulsgeber rückten vorbörslich deutsche Industriedaten in den Fokus. Die Bestellungen stiegen im Juni um 27,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...