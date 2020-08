Die bekanntesten sechs Silben in der englischen Literatur, "To be or not to be", kennt man noch von Hamlet. Aber es ist der Rat des Beraters des Königs Polonius, der mir am besten gefällt: "Sei dir selbst treu" - eine Weisheit, die bei einer Vielzahl von Aspekten des Lebens anwendbar ist. Natürlich auch beim Investieren. Klar, wer sich keinen Verlust erlauben darf, ist mit konservativeren Anlagen bestens beraten. Wer allerdings auf Wachstum setzen kann, sollte keine Bedenken haben, auf Aktien wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...