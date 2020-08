Silber im Rallymodus auf Jahreshöchstkurs, GBPUSD mit einer Bullenflagge und GBPCHF an einer Unterstützung versprechen ordentliches Potential. Silber auf höchstem Stand seit 2001 Tickmill-Analyse: Hausse im Silber Silber steht Gold in Sachen Kursdynamik den vergangenen Wochen um nichts nach. Zwar notiert das Edelmetall noch lange nicht am Allzeithoch, doch das überragende Kaufinteresse führt auch hier zu deutlichen Kursanstiegen. Schafft der Silberpreis ...

