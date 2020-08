Die Aktie von ITM Power hat wieder einigermaßen zurück in die Spur gefunden: Nachdem die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten am vergangenen Freitag kurzzeitig auf 2,63 Euro zurückgefallen waren, verbesserten sie sich am Mittwoch in Frankfurt wieder bis auf zeitweilig 2,90 Euro. Noch ist es ein weiter Weg bis zum Jahreshoch aus dem Juni, als die ITM-Aktie mit 4,14 Euro gehandelt wurde. Doch im Unternehmen setzt man nicht zuletzt auf die angekündigten Förderungen der Wasserstoff-Technologie ...

