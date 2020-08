Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus gezeigt. Zuletzt tendierte er bei 1,1875 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,1862 Dollar gelegen hatte. Kurzzeitig war die Gemeinschaftswährung heute Morgen auf über 1,19 Dollar gestiegen, gab allerdings ihre Gewinne ebenso schnell wieder auf.Seitens konjunktureller Impulsgeber rückten am frühen Morgen deutsche Industriedaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...