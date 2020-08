BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im Juli von 6,7 Millionen auf 5,6 Millionen Menschen gesunken. Im Mai waren es noch 7,3 Millionen, wie Schätzungen des Ifo-Instituts ergaben. Der Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten schrumpfte damit von 20 auf 17 Prozent. "Der Rückgang hat sich zwar insgesamt beschleunigt, aber in einigen Branchen nimmt die Kurzarbeit sogar noch zu", sagt Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link.

Nach der ifo-Schätzung sank die Zahl der Kurzarbeiter in der Industrie nur leicht von 33 auf 30 Prozent. In der Autobranche verringerte sie sich von 46 auf 38 Prozent, während sie im Maschinenbau von 33 auf 35 Prozent zunahm. In der Elektrobranche stieg der Anteil an der Beschäftigung um einen Prozentpunkt auf nun 34 Prozent. Auch im Handel ist die Zahl der Kurzarbeiter weiter kräftig zurückgegangen, absolut von 963.000 auf 637.000.

