Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die Quartalszahlen von DISNEY, ETSY und DIALOG SEMICONDUCTOR. Außerdem im Fokus: Gerüchte um die Übernahme von QIAGEN durch THERMO FISHER und die Bewertung von DAX Aspirant DELIVERY HERO.

INDIZES | Der Dax zieht nach der Eröffnung zunächst deutlich an. Im NASDAQ100 und im S&P500 ging es in kleinen Schritten weiter aufwärts. Der DOW JONES und das Gold sprangen derweil kräftig an. Letzteres wird weiter vom schwachen US-Dollar angetrieben. Der DOW profitierte von einem Kurssprung bei DISNEY. Beim Unterhaltungsriesen ging es um fast neun Prozent aufwärts.

Bei dem Blick auf die Zahlen erschließt sich das nicht auf den ersten Blick. DISNEY erlöste 42 % weniger und machte 4,7 Mrd. $ Verlust. In der Vergnügungssparte (Parks, Läden, Kreuzfahrten) fiel der Umsatz um 85 %. Die Filmsparte erlöste der Konzern bei geschlossenen Kinos 55 % weniger. Neue Filme werden zurzeit nicht herausgebracht. Mit den Zahlen passt Disney eher in die Luftfahrtbranche. Warum steigt der Kurs um neun Prozent bei diesem Zahlenwerk?

ISIN: GB0059822006, US2546871060

Den vollständigen Artikel lesen ...