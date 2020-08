GBK Beteiligungen AG: Portfoliounternehmen Sporternährung Mitteregger GmbH, Graz/Österreich stellt Antrag auf Eröffnung eines KonkursverfahrensDGAP-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Insolvenz GBK Beteiligungen AG: Portfoliounternehmen Sporternährung Mitteregger GmbH, Graz/Österreich stellt Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens06.08.2020 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)GBK Beteiligungen AG: Portfoliounternehmen Sporternährung Mitteregger GmbH, Graz/Österreich stellt Antrag auf Eröffnung eines KonkursverfahrensHannover, den 06. August 2020 - GBK Beteiligungen AG (GBK) hatte sich im Jahr 2017 mittelbar an der Sporternährung Mitteregger GmbH beteiligt. Die wirtschaftliche Beteiligungsquote beträgt 3,8 %. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst den Vertrieb von Produkten aus dem Segment Sporternährung/Trainings-Supplements im stationären Handel und über einen Online-Vertriebskanal.Die Expansion des Unternehmens durch die Eröffnung neuer Shops führte umsatzseitig ebenso wenig zum erwarteten Erfolg wie die anschließend eingeleiteten operativen Gegenmaßnahmen. In Anbetracht des Branchenumfelds, der Marktentwicklung und der zusätzlichen Einschränkungen für den stationären Handel aufgrund der Covid-19 Pandemie hat das Management einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt.GBK hatte im Jahresabschluss 2019 den Zeitwert des Beteiligungsengagements mit Null angesetzt. Aufgrund der Insolvenz wird GBK im Geschäftsjahr 2020 einen Verlust aus Veräußerungsgeschäften nach KAGB von rd. 0,6 Mio. Euro realisieren, der den Bilanzgewinn mindert. Dem steht im nicht realisierten Ergebnis ein Ertrag in gleicher Höhe gegenüber, so dass das Ergebnis des Geschäftsjahres per Saldo nicht gemindert wird.Der VorstandÜber GBK Beteiligungen AGGBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. GBK kooperiert seit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit einer GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.deKontakt: GBK Beteiligungen AG Christoph Schopp Vorstand Günther-Wagner-Allee 17 30177 Hannover Tel.: 0511-280079006.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: GBK Beteiligungen AG Günther-Wagner-Allee 17 30177 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 - 2800790 Fax: +49 (0)511 - 2800751 E-Mail: schopp@gbk-ag.de Internet: www.gbk-ag.de ISIN: DE0005850903 WKN: 585090 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1111591Ende der Mitteilung DGAP News-Service1111591 06.08.2020 CET/CEST