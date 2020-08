IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ verkauft erfolgreich Bürogebäude in der Düsseldorfer Airport CityDGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ verkauft erfolgreich Bürogebäude in der Düsseldorfer Airport City06.08.2020 / 09:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.IMMOFINANZ verkauft erfolgreich Bürogebäude in der Düsseldorfer Airport CityDie IMMOFINANZ verkauft das Bürogebäude Panta Rhei in Düsseldorf an Deka Immobilien, einen der größten Immobilien-Asset Manager in Deutschland. Das in der Airport City angesiedelte Gebäude umfasst rund 9.600 m² und ist voll vermietet. Die Kaufverträge wurden bereits unterzeichnet. Die Transaktion erfolgte zu einem attraktiven Marktpreis und wurde auf Maklerseite von JLL Deutschland begleitet."Die Vermarktung dieser Büroimmobilie startete bereits vor Beginn des Corona-Lockdowns und konnte in den letzten Monaten ohne negative Auswirkungen fortgeführt werden. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden", kommentiert Ronny Pecik, CEO der IMMOFINANZ, die Transaktion. "Im Zuge unserer Portfoliostrategie konzentrieren wir uns im Bürobereich unverändert auf das weitere Wachstum mit unserer innovativen Büromarke myhive, die mit Design, Community und Flexibilität punktet. Das soll auch künftig sowohl über selektive Zukäufe als auch weitere Eigenentwicklungen geschehen."Das Deutschland-Portfolio der IMMOFINANZ umfasst per 31. März 2020 einen Buchwert von EUR 650,0 Mio. (12,8% des gesamten Portfolios) und ist größtenteils im attraktiven Düsseldorfer Medienhafen angesiedelt. Aktuell entsteht dort mit dem myhive Medienhafen ein neues Bürohochhaus mit rund 21.000 m². Die Fertigstellung ist für Mitte 2021 geplant.Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.comFür Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.comA-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 www.immofinanz.com06.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1111625Ende der Mitteilung DGAP News-Service1111625 06.08.2020