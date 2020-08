Bodelshausen (ots) - The sky is the limit: Unter diesem Motto fand am gestrigen Mittwoch, den 5. August 2020, die erste virtuelle Fashion Show von Marc Cain statt. Das digitale Event-Erlebnis wurde begleitet von einem kleinen Streaming-Event in Berlin.Zum ersten Mal wurden die neuen Kollektionen nicht mehr als klassische Modenschau während der Berlin Fashion Week, sondern als digitaler Film gezeigt, der auf YouTube Premiere gestreamt wurde. Das lichtdurchflutete, hochmoderne Marc Cain Headquarter am Produktionsstandort Bodelshausen bildete dabei die perfekte architektonische Bühne für eine neue Form der Fashion Show.Neben Presse- und Handelsvertretern verfolgten auch zahlreiche Kundinnen gespannt die Live-Ausstrahlung des Fashion Films. Sie alle nahmen somit exklusiv in der ersten Reihe "Platz", um hautnah in die einzigartige Fashion Welt von Marc Cain einzutauchen. Auch viele namhafte Influencer ließen sich das digitale Event-Erlebnis nicht entgehen: stilecht im Marc Cain Look posteten sie danach ihre Fotos auf ihren Instagram-Accounts. Sehr begeistert zeigten sich beispielsweise Leonie Hanne, Sofie Valkiers oder Viktoria Rader von vikyandthekid."Insgesamt hat die Wichtigkeit des Themas Digitalisierung in den letzten Monaten durch die besondere Situation nochmals einen deutlichen Schub erhalten. Eine digitale Fashion Show war vor einem halben Jahr noch kein Thema für uns, im Januar hatten wir eine Catwalk Show in Berlin im Rahmen der Fashion Week. Jetzt haben wir in kürzester Zeit einen Fashion Film realisiert, der ein voller Erfolg geworden ist. Unser futuristisches Headquarter in Bodelshausen als architektonische Bühne passt perfekt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, unseren neuen Weg in diese Richtung zukünftig noch auszubauen", erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain.Das Streaming-Event in Berlin fand im kleinen Rahmen im Kino-Saal des Soho House statt. Unter den Gästen waren unter anderem die Schauspielerinnen Jessica Schwarz, Nilam Farooq oder Gizem Emre.Exklusiv zur digitalen Fashion Show erschien nun auch das limitierte Shirt mit dem passenden Slogan "The sky is the limit". Es trägt das Qualitätsmerkmal "painted & printed in Germany" und ist seit der Premiere am 5. August im Marc Cain Onlineshop sowie in ausgewählten Stores erhältlich.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/4672131