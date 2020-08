Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843):"Im ersten Halbjahr 2020 war Henkel stark von dem weltweit deutlichen wirtschaftlichen Abschwung und dem starken Rückgang der Nachfrage in vielen Branchen betroffen. Während dieser beispiellosen globalen Krise liegt unser Fokus darauf, Mitarbeiter zu schützen, Kunden zu beliefern, Geschäftskontinuität zu gewährleisten und unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Dank des hervorragenden Teamgeistes und Engagements unserer Mitarbeiter auf der ganzen Welt ist uns das im ersten Halbjahr gut gelungen. Die Breite unseres Portfolios im Konsumenten- und Industriegeschäft hat dazu beigetragen, die Auswirkungen der Krise auf unsere gesamte Umsatz- und Ergebnisentwicklung abzumildern. Wir erzielten im ersten Halbjahr einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro, ein betriebliches Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 12,6 Prozent. Wir haben die volle Dividende für 2019 an die Aktionäre ausgeschüttet, und wir konnten einen sehr starken Free Cashflow erzielen und unsere Nettofinanzposition weiter verbessern. Wir haben in der Krise keine Kurzarbeit eingeführt oder Staatshilfen beantragt. Und wir haben wegen der Pandemie auch keine Arbeitsplätze abgebaut. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in einem außergewöhnlich herausfordernden Umfeld eine insgesamt robuste Geschäftsentwicklung verzeichnet haben", sagte Carsten Knobel, Vorsitzender des Vorstands von Henkel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...