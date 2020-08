Der Linzer IT-Dienstleister S&T will die Coronakrise für Firmenzukäufe nutzen. "Ich freue mich auf weitere erfolgreiche Akquisitionen in den kommenden Quartalen", so S&T-Chef Hannes Niederhauser am Donnerstag anlässlich der Quartalszahlen. Man sei ein "klarer Profiteur der Coronakrise".Anfang Juli hatte S&T die slowenische Iskratel für einen Fixpreis von 37,5 Mio. Euro plus variable Anteile und die ...

