Die Wiener Börse ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann geringe 0,01 Prozent auf 2.222,19 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,05 Prozent auf 1.136,81 Zähler.Seitens konjunktureller Impulsgeber rückten vorbörslich deutsche Industriedaten in den Fokus. Die Bestellungen stiegen im Juni überraschend um 27,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. ...

