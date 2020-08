UMT United Mobility Technology AG: UMT veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2019: Umsatzerlöse und Ergebnis signifikant verbessert - weiteres Wachstum für 2020 erwartetDGAP-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis UMT United Mobility Technology AG: UMT veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2019: Umsatzerlöse und Ergebnis signifikant verbessert - weiteres Wachstum für 2020 erwartet06.08.2020 / 10:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 6. August 2020Ad-hoc-MitteilungUMT veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2019: Umsatzerlöse und Ergebnis signifikant verbessert - weiteres Wachstum für 2020 erwartetDie UMT United Mobility Technology AG ("UMT", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Die Unternehmensgruppe berichtet über ein erfolgreiches Gesamtjahr 2019, in dem sie mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz, Gesamtleistung und Gewinn ihre Kennzahlen erneut verbessern konnte.Die Gesamtleistung der UMT Gruppe stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr laut vorläufigen Berechnungen um 9 Prozent auf TEUR 13.592 (Vorjahr: TEUR 12.431). Wesentliche Grundlage sind hierbei die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 12.718 (Vorjahr: TEUR 9.520). Das Rohergebnis auf Konzernebene verbesserte sich im Berichtsjahr um 17 Prozent auf TEUR 9.096 (Vorjahr: TEUR 7.788).Während sich das Konzernergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von TEUR 4.461 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 2.713) fast verdoppelte, stieg das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ebenfalls deutlich auf TEUR 1.088 gegenüber TEUR 250 im Vorjahr.Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich auf TEUR 1.074 (Vorjahr: TEUR 117). Die UMT Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.074 nach TEUR 117 im Vorjahr ab.Die UMT Gruppe geht im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung für das Geschäftsjahr 2020 von einem weiterhin starken Wachstum aus, mit einer signifikanten Steigerung von Umsatz und Ergebnis im dreistelligen Prozentbereich. Im Rahmen der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells erwartet die Gesellschaft im Besonderen Erträge aus dem Consultingbereich für Technologie. Zudem prognostiziert das UMT Management über das angestammte operative Geschäft hinaus ein mittel- und langfristig starkes Wachstum von Provisionserlösen aus Assets under Management (AuM), sowohl auf eigene Rechnung als auch im direkten Kundenauftrag.Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Konzernzahlen sind vorläufig.Kontakt:UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Irmi Aigner Brienner Straße 7 80333 München Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 E-Mail: investor.relations@umt.ag www.umt.ag06.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 680 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 E-Mail: info@umt.ag Internet: www.umt.ag ISIN: DE000A2YN702 WKN: A2YN70 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1111631Ende der Mitteilung DGAP News-Service1111631 06.08.2020 CET/CEST