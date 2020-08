MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe mit seinen endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr eine gute Grundlage für den Gesamtjahresausblick geschaffen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die verfügbare freie Liquidität sei beachtlich./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAT1AG3

