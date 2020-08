NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. In einer ersten Reaktion attestierte Analystin Daniela Costa dem Unternehmen über alle Segmente hinweg ein starkes drittes Geschäftsquartal. Für die Konsensschätzung lasse sich daraus Aufwärtspotenzial ablesen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Aktienkurs dürfte sich an diesem Donnerstag besser schlagen als der Gesamtmarkt. Es gebe zwar keinen Ausblick, aber in allen Konzernbereichen mit Ausnahme von Siemens Healthineers seien die Aufträge besser gewesen als erwartet./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 06:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

