Starke Zahlen zum dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres befördern die Siemens-Aktie am Donnerstag an die DAX-Spitze. Vor allem in der Sparte Digitale Industrien lief es gut, während der anhaltende Umbau unter dem Strich auf das Ergebnis drückt. Der Konzern äußerte sich hier auch zu den weiteren Plänen.Jefferies-Analyst Simon Toennessen sprach von sehr starken Zahlen. Vor allem das operative Ergebnis und die viel höher als erwartete Marge seien positiv zu werten. Die Entwicklung sei zum ...

