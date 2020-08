Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind gesunken, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten dabei unter positiven Einzelhandelsumsätzen in der Euro-Zone, der guten Stimmung der US-Dienstleister und der wieder verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten gelitten.Einer Umfrage des Instituts Markit zufolge sei die Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone im Juli wieder gewachsen. Nach endgültigen Zahlen hätten sich die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern auf 54,9 (48,5) Punkte in der Euro-Zone und 55,3 (47,0) Zähler in Deutschland verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...