Dr. Hak Ja Han Moon, die Mitbegründerin der Universalen Friedensföderation (Universal Peace Federation, UPF) Gastgeberin der Kundgebung (Photo: Business Wire)

(Sonntag, den 9. August, 3 Uhr MEZ)

Mehr als eine Million Teilnehmer werden zu der Kundgebung erwartet! Staatsoberhäupter weisen einen Weg in die Zukunft über die globalen Herausforderungen hinaus, einschließlich der Covid-19-Krise, Rassen- und Umweltproblemen und globaler Wirtschaftskrise. Zu den Rednern zählen der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und S.E. Macky Sall, Präsident des Senegal.

Die UPF-Mitbegründerin, Dr. Hak Ja Han, wird eine besondere Botschaft der Hoffnung an die Menschheit richten.

Registrierungslink für Online-Teilnehmer:

https://www.rally2020.org

Die Staatsoberhäupter werden auf der "Rally of Hope" (Kundgebung der Hoffnung) sprechen

Trotz materieller Fortschritte und dem Erreichen eines noch nie dagewesenen Wohlstands bleiben ernsthafte globale Probleme ungelöst.

Dies ist umso bemerkenswerter, wenn wir sie vor dem Hintergrund der weltweiten Bemühungen um Frieden, Konfliktlösung und Beendigung der Armut betrachten. Die wichtigsten internationalen friedenserhaltenden Gremien öffentliche und private setzen sich für Verbesserungen ein.

Territoriale Streitigkeiten, religiöse und Rassenkonflikte, der Zusammenbruch von Familienwerten und verschiedene Umweltprobleme flammen auf allen Kontinenten auf. Hinzu kommt noch die COVID-19-Pandemie, die eine wirtschaftliche Katastrophe verursacht hat. Dabei scheint es sich um einen wahren Sturm zu handeln.

Genau solche Probleme veranlassten den verstorbenen Reverend Dr. Sun Myung Moon und seine Frau Dr. Hak Ja Han Moon, sich für die Verwirklichung einer idealen Welt einzusetzen.

Ihre Vision: eine Menschheitsfamilie unter der Liebe Gottes.

Seit Jahrzehnten vertreten sie die Philosophie der Interdependenz, des gemeinsamen Wohlstands und der universellen Werte, die uns mit dem neuartigen Konzept herausfordert, unseren eigenen Lebenszweck im Wohl anderer erfüllt zu sehen.

Um diese Werte zu betonen und bei der Bewältigung der damit verbundenen Probleme zu helfen, wird die Universal Peace Federation (eine NGO mit allgemeinem Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen) das neueste einer Reihe von virtuellen Online-Gipfeltreffen veranstalten.

Die "Rally of Hope" (Kundgebung der Hoffnung) wird am 9. August 2020 um 9.40 Uhr (Koreanische Zeit) 2.40 Uhr MEZ stattfinden.

Das offizielle Thema lautet: "One Million Rally of Hope for the Realization of a Heavenly Unified World of Interdependence, Mutual Prosperity, and Universal Values."

"Eine Millionen Kundgebung der Hoffnung für die Verwirklichung einer himmlischen vereinigten Welt der gegenseitigen Abhängigkeit, des gemeinsamen Wohlstands und der universellen Werte".

"Die Zielsetzung dieser Kundgebung liegt darin, den Grundstein für die Verwirklichung einer Welt der proaktiven internationalen und interreligiösen Zusammenarbeit für das Wohl aller Menschen zu legen", so Dr. Thomas G. Walsh, Vorsitzender der Universal Peace Federation.

Ban Ki-moon, ehemaliger UN-Generalsekretär, wird die Begrüßungsansprache halten. Anschließend folgen die Grußworte von international bedeutenden Persönlichkeiten.

Im Wechsel mit einem erstklassigen Unterhaltungsprogramm werden S.E. Hun Sen, Ministerpräsident von Kambodscha; S.E. Macky Sall, Präsident des Senegal; Brigi Rafini, amtierender Premierminister des Niger, und andere Staatsoberhäupter ihre Grundsatzreden geben.

Am Ende wird Dr. Hak Ja Han Moon, die Mitbegründerin der Universal Peace Federation und Gastgeberin der Kundgebung, ihre richtungsweisende Botschaft geben.

