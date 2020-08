Am Donnerstagmorgen legte die Deutsche Lufthansa AG ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. Es steht ein Milliardenverlust zu Buche. Der Kurs steigt dennoch. Auch wenn der langfristige Trend charttechnisch nach unten weist, so könnte sich die jüngste Erholung dennoch fortsetzen. Was Anleger wissen müssen, warum die Aktie langfristig ins...

Den vollständigen Artikel lesen ...