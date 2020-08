Der börsennotierte Baustoffspezialist Wienerberger hat im Vorstand von drei auf vier Führungskräfte aufgestockt: Neu hinzugekommen ist Harald Schwarzmayr, der als Chief Operating Officer (COO) für die Wienerberger Piping Solutions, also das Rohrgeschäft, verantwortlich ist. Sein Mandat startete am 1. Juli 2020 und läuft bis Ende Juni 2023, wie der Konzern am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte.Das ...

