Tesla (WKN: A1CX3T) muss sich in Deutschland gerade vor Gericht verantworten. Es geht um den Autopiloten. Das Münchner Landgericht wittert in der Art, wie Tesla das disruptive Gadget in seinen Modellen bewirbt, eine "Irreführung". Elon Musk reagierte per Twitter amüsiert auf die Entscheidung. Er bezeichnete die Aufregung in typischer Musk-Manier als "idiotisch". Zentrales Thema ist Teslas fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das quasi über verschiedene Aktivitäts-Modi verfügt. Der Hintergrund: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...