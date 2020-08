Nach stetigen Kursgewinnen im Lauf der Handelswoche fällt der richtungsweisende Euro-Bund-Future zur Wochenmitte deutlich und notiert bei 177,39 Prozentpunkten in etwa auf demselben Niveau wie zu Handelsstart am Montag. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,52%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von -0,10% in der Vorwoche auf nunmehr -0,11% gefallen. DisclaimerDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse ...

