Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S hat im zweiten Quartal mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Niedrigere Kosten glichen ein geringeres Patientenaufkommen und die Reduzierung von Lagerbeständen aus.

Im ersten Quartal hatten Patienten vor allem in den USA und in Europa vor dem Hintergrund der Corona-Krise Medikamente im Wert von 2 Milliarden dänischen Kronen bevorratet. Im zweiten Quartal wurden diese Bestände reduziert. Außerdem haben sich im zweiten Quartal nach Konzernangaben weniger Patienten wegen der Abstandsregelungen in Behandlung begeben.

Der Nettogewinn stieg im Zeitraum von April bis Juni auf 10,6 Milliarden dänischen Kronen - umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro - von 9,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 10,13 Milliarden gerechnet. Der Umsatz lag kaum verändert und leicht unter den Erwartungen bei 30 Milliarden Kronen.

Im laufenden Jahr rechnet Novo Nordisk weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent. Das nominale Wachstum wird nun zwei Prozentpunkte darunter gesehen, bisher hatte das Unternehmen einen Prozentpunkt darüber in Aussicht gestellt.

Das Wachstum des operativen Gewinns sieht der Konzern nun wechselkursbereinigt bei 2 bis 5 Prozent nach bisher 1 bis 5 Prozent. Das Wachstum inklusive Wechselkurseffekte wird nun bei drei Prozentpunkten darunter erwartet und nicht mehr ein Prozentpunkt darüber.

Das Board hat eine Zwischendividende von 3,25 Kronen beschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2020 05:48 ET (09:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.