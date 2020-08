Märkte um 12: DAX tritt auf der Stelle, VARTA und Ballard Power im Fokus

Am Donnerstag konnten sich Börsianer nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll. Die Verunsicherung bleibt bestehen. Steigende Corona-Ansteckungszahlen lassen eine sogenannte zweite Welle befürchten.

Der DAX trat auf der Stelle. Zumal es galt, die vielen unterschiedlich ausgefallenen Quartalsberichte zu verarbeiten. Dabei treffen häufig corona-bedingt sehr schwache Ergebnisse zum zweiten Quartal 2020 auf Beteuerungen der Unternehmen, dass die Erholung bereits eingesetzt habe. Allerdings wird es mit dieser Erholung schwierig, wenn COVID-19 erneute Lockdown-Maßnahmen notwendig machen sollte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.670 MDAX +0,1% 26.900 TecDAX -0,3% 3.011 SDAX +0,1% 12.062 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.258

Am Donnerstagmittag konnten sich adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) an die DAX-Spitze setzen. Die Zahlenvorlagen der beiden Konzerne kamen am Markt gut an. Bei Siemens lief es im Juni-Quartal nicht so schlecht wie befürchtet. adidas befindet sich wiederum auf Erholungskurs. Laut Konzernchef Kasper Rorsted habe ein Großteil der adidas-Stores wieder geöffnet und die Lage im stationären Groß- und Einzelhandel normalisiere sich. Weiter sagte er, dass man Licht am Ende des Tunnels sehen würde.

