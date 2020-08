Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts022/06.08.2020/12:00) - Am 4. und 5. November 2020 veranstaltet "Spotlightmetal", als Kooperationsprojekt der NürnbergMesse und der Vogel Communications Group, erstmalig das Event Forum Gießerei-Industrie in Würzburg. Ziel des Events ist es, der Branche "Impulse aus der Krise" zu geben.

Die Corona-Krise hat nicht nur die Gesellschaft, sondern auch den Industriestandort Deutschland auf den Kopf gestellt. Die Automobilindustrie und der Maschinen-/Anlagenbau haben aktuell mit massiven Herausforderungen zu kämpfen, die sich auch unmittelbar auf die Gießerei-Branche auswirken. - Wie kann die Branche mit den Herausforderungen umgehen? - Welche strategischen Ansätze und Lösungen für Innovationen gibt es? - Welche Chancen ergeben sich aus der Krise?

Mit diesen und zahlreichen weiteren Fragen beschäftigt sich das Forum Gießerei-Industrie und bietet zudem Raum für den brancheninternen Austausch, indem Experten detaillierte Einblicke gewähren und Wege aus der Krise aufzeigen.

Die fachliche Leitung des Forums Gießerei-Industrie übernimmt Franz-Josef Wöstmann (Abteilungsleiter Technologiefrüherkennung und Verwertung, Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung). Die inhaltliche Konzeption entsteht in Zusammenarbeit mit Anne Bieler-Brockmann (Freiberufliche Beratung). Als Partner unterstützen die EUROGUSS, internationale Fachmesse für Druckguss, und das Fraunhofer IFAM.

Zum Programm:

Am 4. November sind eine Werksführung sowie ein Abendprogramm im Staatlichen Hofkeller (Residenz Würzburg) geplant. Am 5. November finden Impulsvorträge von Top-Speakern sowie eine Podiumsdiskussion im Vogel Convention Center (VCC) Würzburg statt.

Zu den Referenten zählen u.a.: - Dipl.-Ing. Johannes Messer | Geschäftsführer | Johannes Messer-Consulting GmbH, Eslohe - Prof. Dr.-Ing. Sven Roeren | Geschäftsführender Gesellschafter roeren GmbH | Dekan / Prodekan Fakultät Maschinenbau | Professor für Produktionssysteme, Hochschule Landshut | Geschäftsführer Technologiezentrum Dingolfing - Dipl.-Ing. Gerd Roeders | Geschäftsführer | G.A. Röders GmbH & Co. KG Druck- & Spritzguss, Soltau - Lothar Hartmann | Geschäftsleitung Automotive | Kurtz GmbH, Kreutzwertheim - Dr. Miriam Leis | Think Tank Manager | Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft, München - Dr. Tim Nikolaou | Geschäftsführer | Oskar Frech GmbH + Co. KG, Schorndorf-Weiler - Dipl.-Ing. (TU) Rolf Cramer | Geschäftsführer | Druckguss Westfalen GmbH & Co. KG, Geseke - Marcello Fabbroni | Director Innovation Center | Bühler Group, Zürich (Schweiz)

Das gesamte und ständig aktualisierte Programm finden Sie unter: https://www.forum-giessereiindustrie.de/de/programm

Bitte beachten Sie: Aufgrund aktueller Sicherheitsbestimmungen sind die Präsenztickets streng limitiert. Merken Sie sich den Termin jetzt unverbindlich vor: https://www.forum-giessereiindustrie.de/de/programm bzw. https:// www.forum-giessereiindustrie.de/de/jetzt-vormerken

Akkreditierung für Journalisten unter: pressestelle@vogel.de

Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.

NürnbergMesse http://nuernbergmesse.de ist eine der 15 größten Messegesellschaften der Welt. Sie setzt sich zusammen aus der NürnbergMesse GmbH sowie deren 15 Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Ihr Portfolio umfasst rund 120 nationale und internationale Fachmessen und Kongresse in analoger, hybrider oder digitaler Form. NürnbergMesse ist darüber hinaus Eigentümer und Veranstalter der EUROGUSS, der internationalen Fachmesse für Druckguss mit den Schwerpunkten Technik, Produkte und Prozesse.

