Essen (ots) - Immer dabei, immer geschützt: Im Rahmen seiner Aktionswoche bietet ALDI Nord ab dem 10. August zwei Handdesinfektionsmittel der oberbayerischen Traditionsmarke Sixtus an. Das Sixtus Desinfektion Hygienehandspray und das Sixtus Desinfektion Hygienehandgel schützen wirksam vor Viren, Pilzen und Bakterien und überzeugen zudem durch ihren natürlichen, angenehmen Duft. Mehrheitsgesellschafter von Sixtus ist DFB Ehrenspielführer Philipp Lahm. Mit dem Hersteller entwickelt er Produkte und Inhalte zur gesunden Lebensführung.Die Produkte von Sixtus sind bekannt für ihre einzigartige Alpenkräuterformel. Neben ihrer Wirkung zeichnen sich die Produkte von Sixtus seit jeher durch ihren unverwechselbaren, natürlichen Duft aus. Das Unternehmen hat zwei neue Biozide auf den Markt gebracht: Das Sixtus Desinfektion Hygienehandspray und das Sixtus Desinfektion Hygienehandgel. Beide Produkte verbinden wirksame Desinfektion mit der schützenden Wirkung naturreiner ätherischer Öle, wie Lavendel, Thymian, Tanne, Süßorange und Zitrone. Durch den Einsatz hochwertiger naturreiner ätherische Öle entsteht der besondere Duft, der die Sixtus Produkte von klassischen Desinfektionsmitteln unterscheidet. Sie entfernen dabei 99,9 Prozent der Bakterien, Pilze und Viren. Das Sixtus Desinfektion Hygienehandgel verhindert das Austrocknen der Haut durch den Einsatz von natürlichem Glycerin."In der jetzigen Zeit ist es wichtiger denn je, auf seine Gesundheit zu achten", sagt Philipp Lahm. Für Lahm ist Gesundheit schon immer ein bestimmendes Thema. Die Erfahrungen während seiner aktiven Karriere haben ihn dazu bewogen, in Unternehmen einzusteigen, die vielen Menschen helfen können, gesund zu leben - so wie Sixtus. "Desinfektionsmittel sind fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Mit den Handdesinfektionsmitteln von Sixtus möchten wir Produkte anbieten, die Sicherheit garantieren durch nachgewiesene und anerkannte Wirksamkeit und gleichzeitig ein gutes Gefühl geben", so der Unternehmer."Wir merken, dass die Nachfrage nach Hygiene- und Desinfektionsartikeln immer noch sehr hoch ist", sagt Tobias Heinbockel, Managing Director Category Management bei ALDI Nord. Mit den Sixtus Produkten will der Discounter dieser verstärkten Nachfrage entgegenkommen. Gleichzeitig möchte ALDI Nord mit den Sixtus Handdesinfektionsmitteln zwei Produkte anbieten, die nicht nur durch Qualität, hochwertige Inhaltstoffe und einen günstigen Preis, sondern auch durch einen außergewöhnlichen und natürlichen Duft überzeugen. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden als erster Lebensmitteleinzelhändler nun die Sixtus Desinfektionsprodukte anbieten können."Preislich liegen die Produkte bei 1,99 Euro (Sixtus Handgel, 50 ml) und 2,49 Euro (Sixtus Hygienespray, 100 ml). Wie alle Aktionsangebote von ALDI Nord sind auch die Sixtus Desinfektionsmittel nur begrenzt verfügbar.