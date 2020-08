Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag mit klaren Verlusten tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab kurz nach 12.00 Uhr um 1,09 Prozent auf 2.197,85 Punkte nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,00 Prozent auf 1.124,87 Zähler.Nachdem am Vormittag überraschende Industriedaten aus Deutschland in den Mittelpunkt gerückt waren, dürften nun im Verlauf die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...