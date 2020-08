Das chinesische Netzwerk Tiktok will ein Rechenzentrum in Irland eröffnen. Doch Datenschutzexperten dürften damit noch nicht vollends zufriedengestellt sein. Tiktok baut um: Das soziale Netzwerk mit den chinesischen Wurzeln bemüht sich im Moment besonders, das Vertrauen westlicher Nutzer sicherzustellen. Jetzt hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man ein neues Rechenzentrum in Irland - das erste in Europa - bauen wolle. "Die Ankündigung folgt einem Ablauf, der bereits im vergangenen Jahr begonnen hat", betont das Unternehmen, um den Schritt ...

