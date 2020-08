Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Kurz vor Ende der Frist am 4. August vermeldete Argentinien, sich mit den Gläubigern von ausstehenden Anleihen in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar geeinigt zu haben, so die Börse Stuttgart.Je 100 US-Dollar Schulden habe Argentinien den Gläubigern angeboten, 53,50 US-Dollar zurückzuzahlen. Die Gruppe um BlackRock, Fideltiy und Ashmore habe bis zuletzt eine Rückzahlung von 56 US-Dollar verlangt. Mit zwei weiteren Gläubigergruppen habe sich Argentinien vor Ablauf der Frist auf eine Rückzahlung von 54 US-Dollar einigen können. Mit der Einigung seien auch die Zahlungstermine der ausstehenden Anleihen nach hinten verschoben worden. Die Rückzahlungen würden 2024 beginnen und sollten bis 2038 abgeschlossen sein. ...

